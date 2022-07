Da un container a 12mila metri quadri:

la nuova casa della Pasta di Camerino

Acquaroli: «Esempio di autenticità»

INAUGURATO il nuovo stabilimento, più che raddoppiato dal 2016, per un'impresa nata per caso dopo il terremoto del 1997 in un piccolo box. Rinnovata anche la linea produttiva. Il governatore: «Queste sono le Marche, ogni nostro territorio ha qualcosa in particolare da narrare che nessun altro può copiare o riprodurre»

15 Luglio 2022 - Ore 19:19 - caricamento letture

di Monia Orazi

Da cinquemila metri quadrati del 2016 agli attuali 12mila 500 metri quadrati di stabilimento, in soli cinque anni, con in mezzo un terremoto ed una pandemia, ed ora anche la crisi che fa impennare i prezzi delle materie prime.

La famiglia Maccari proprietaria dell’Entroterra Spa che produce la “Pasta di Camerino” ha inaugurato questa mattina, alla presenza delle massime autorità, con esponenti parlamentari, regionali e locali e dell’arcivescovo Francesco Massara, la nuovissima ala da 2500 metri quadrati, che ospita una serie di macchinari per la lavorazione della pasta fresca, la nuova sfida che attende l’azienda sul mercato. A partire da fine agosto ravioli, tortellini, cappelletti e tagliatelle, un totale di 19 specialità prodotte con ingredienti che nascono nel locale, di cui alcuni a denominazione di origine controllata, usciranno dalla nuova linea produttiva, visitata in anteprima questa mattina da pubblico ed autorità.

L’azienda che si trova a Torre del Parco di Camerino è nata negli anni del dopo terremoto del 1997 quando Gaetano Maccari e la moglie Mara vivevano in un container. Da lì lui ha tratto l’ispirazione per riprendere la tradizione della pasta artigianale marchigiana, fatta a mano dalla madre di Gaetano. Stessa ricetta, stessi ingredienti su larga scala, come lui stesso ama raccontare e dal laboratorio artigianale è nata l’impresa che oggi ha 76 dipendenti, di cui sei su dieci sono donne, con diverse linee di prodotto ed un fatturato che per il 2021 ha toccato quota 21 milioni di euro.

A tenere a battesimo il taglio del nastro, anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: «Questa è un’azienda che ha avuto una crescita costante negli anni, oggi festeggiamo un ampliamento dello stabilimento, con l’innalzamento del livello di occupazione, con la loro produzione di pasta che porta questa terra ad essere conosciuta per la sua autenticità. Dal recente incontro con un imprenditore enogastronomico ho tratto un asset che vorrei riprodurre nella programmazione turistica regionale: la nostra è la regione delle autenticità, ogni nostro territorio ha qualcosa in particolare da narrare che nessun altro può copiare o riprodurre. Questo è vero, le nostre Marche nella loro diversità rappresentano qualcosa di unico e autentico di cui dobbiamo essere orgogliosi. Una realtà come questa azienda, può trainare la riscoperta di quello che abbiamo. Dobbiamo avere consapevolezza che da questo territorio può nascere qualcosa di straordinario».

Anche Roberto Lucarelli, neo sindaco di Camerino, ha sottolineato l’impegno della famiglia Maccari: «Ormai la Pasta di Camerino è una realtà produttiva di livello internazionale che porta grosso vanto alla città. Da tutta la comunità esprimo il grazie alla famiglia Maccari, che nasce nella nostra tradizione locale ed ha proiettato un modello di impresa familiare, nella realtà internazionale e mondiale. Questa è un’azienda che anno dopo anno è cresciuta, si sta ampliando in un momento complicato, prima il sisma, ora nel pieno della crisi economica che non dà serenità, riesce ad andare avanti ed investire, al di là di tutto. E’ questa la forza del nostro territorio, di persone che fanno in modo che l’imprenditoria possa nascere anche da questi luoghi».

Ha sottolineato la scommessa che rappresenta un investimento consistente, come quello di realizzare una nuova linea produttiva, Federico Maccari, amministratore delegato dell’azienda: «La superficie produttiva dello stabilimento ha avuto in cinque anni più che un raddoppio. Si consegue un risultato simile con tanta passione, con il crederci lavorando sulla qualità del prodotto insieme, con il forte legame con tutta la comunità del nostro territorio. Noi abbiamo investito dopo il sisma, con una scommessa che ci sembrava all’epoca da folli, poi ora in un periodo altrettanto difficile per la crisi economica che stiamo attraversando, dalla pandemia, inflazione, alla crisi energetica, abbiamo ripetuto un’altra volta questa scommessa. Ci auguriamo di essere altrettanto fortunati, ce l’abbiamo messa tutta, è merito della passione e del duro impegno che porta a questi risultati».

La difficile congiuntura economica, tra guerra e crisi energetica, nell’analisi di Maccari, porta a chiedere l’intervento del governo, per tagliare il cuneo fiscale, in modo che si alzi il livello degli stipendi: «Come imprenditori facciamo appelli da tanto tempo, sia per la situazione venuta fuori con il sisma che è stata impegnativa per tutta la comunità, sia anche per quello che stiamo attraversando a livello di crisi economica. L’intervento immediato di cui abbiamo bisogno è quello di un adeguamento dei salari, lo Stato, il governo che ci auguriamo possa portare avanti i suoi impegni, deve sicuramente intervenire con urgenza per un adeguamento del salario, dando la possibilità ai dipendenti delle imprese di vedersi adeguato il salario netto in busta paga alle emergenze che ora si è costretti ad attraversare. Che siano misure temporanee, piuttosto che definitive, questo dipenderà da come evolverà l’inflazione nei prossimi mesi, ma sono urgenti».

A spiegare l’approccio aziendale alla nuova sfida produttiva per la pasta fresca è Giacomo Marinelli, direttore marketing: «Riguardo alla pasta all’uovo secca il fil rouge è l’alta qualità, è un prodotto primo, contano i valori che stanno intorno alla territorialità, con ingredienti di alta qualità legati all’ambiente in cui lavoriamo, uno dei migliori in Italia. Oggi il lancio della pasta fresca, per noi un nuovo mercato, abbiamo creato una nuova linea produttiva con ingredienti di primissima qualità igp o dop, con la pasta che è l’anima che racchiude il cuore, il ripieno. Il lancio sul mercato è previsto a fine agosto con tante belle novità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA