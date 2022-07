Ciclovia Val Potenza,

un ponte non installato

divide Recanati e Porto Recanati

DUE RUOTE - Il finanziamento regionale prevede 650mila euro. L'assessore Fiordomo: «I lavori stradali sono stati completati dai tre Comuni. Nei prossimi giorni verranno montati i ponticelli in legno e la segnaletica mentre dopo l’estate verrà installato anche il ponte più grande, la procedura è più lunga»

di Francesca Marchetti

La pista ciclabile della Val Potenza, 23 chilometri tra Porto Recanati, Recanati e Montelupone, è finalmente completata, o quasi. Solo pochi metri dividono il tratto che unisce Recanati a Porto Recanati, seguendo il letto del fiume Potenza. I percorsi sono già pronti all’uso, eppure i frequentatori incontrano un’interruzione a circa un chilometro dalla zona di Santa Maria in Potenza.

«I lavori stradali sono stati completati dai tre Comuni – afferma Francesco Fiordomo, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Recanati -. Proprio in quest’ultimo tratto sono da finire alcuni piccoli interventi, delle opere complementari scelte dall’Amministrazione di Porto Recanati, unitamente alla segnaletica turistica, aspettiamo solo la consegna del materiale con tutte le informazioni così come indicato dalle linee guida della Regione. Nei prossimi giorni verranno montati i ponticelli in legno in tutto il percorso in questione mentre dopo l’estate verrà installato anche un ponte più grande per il fosso di collegamento tra i due tratti Recanati – Porto Recanati.

Purtroppo non riusciamo prima a causa delle autorizzazioni che devono essere rilasciate dal Genio civile: dopo i lavori di manutenzione è stata riscontrata una distanza troppo ampia e non si può utilizzare il materiale previsto per gli altri ponticelli per i canali più piccoli. Il ponte pedonale è stato già progettato e abbiamo i fondi necessari, ma dobbiamo comunque aspettare le autorizzazioni previste. L’inaugurazione ufficiale non è stata prevista, la stanno già facendo i cittadini e gli appassionati che stanno frequentando i percorsi, magari se ne parlerà in settembre quando sarà completata quest’ultima opera».

Il progetto per la ciclovia Val Potenza, parte della rete ciclabile regionale, era stato approvato nell’aprile 2021 ed era stato finanziato dalla Regione Marche per la valorizzazione turistica del territorio. Recanati era stato nominato Comune Capofila nella gestione della nuova infrastruttura. Il finanziamento attribuito per la realizzazione della ciclovia era di 650mila euro.

