Perde il controllo della moto

e finisce in un dirupo:

Gianmarco Michelangeli muore a 31 anni

FABRIANO - Il giovane stava rientrando a casa quando è uscito di strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, vigili del fuoco e carabinieri

Tragedia nella notte a Fabriano. Un motociclista, Gianmarco Michelangeli, fabrianese di 31 anni, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 3 ad Argignano.

Il giovane, che era in sella a una Bmw di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo della due ruote finendo fuori strada mentre percorreva il tratto che da Fabriano porta a San Michele. Il 31enne stava tornando a casa quando è finito in un dirupo.

Sul posto, per prestare i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118, vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Fabriano. Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

Il giovane, all’arrivo del personale medico e sanitario, era però in condizioni disperate a seguito dei traumi riportati: la moto, nella caduta conclusasi lungo il dirupo, gli sarebbe andata addosso più volte. Successivamente, i vigili del fuoco hanno recuperato la Bmw. Il corpo del 31enne è stato invece trasportato all’obitorio dell’ospedale Profili dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La tremenda notizia si è pian piano diffusa nella mattinata lasciando l’intera comunità scioccata.

