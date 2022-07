Terminati i lavori a Chiesanuova

TREIA - L'amministrazione ha concluso gli interventi in alcune vie interne della frazione

Terminati i lavori a Chiesanuova di Treia. L’amministrazione comunale ha ultimato gli interventi di «ampliamento, realizzazione di sotto servizi idrici, elettrici e fognari, realizzazione di impianti d’illuminazione e asfaltatura di alcune vie interne della frazione (via Baccifava, via Madre Teresa di Calcutta e via San Vito).

Sempre a Chiesanuova sono previsti, a breve, lavori in via Schito, via Vivaldi e i lavori di sistemazione del campo sportivo e della piazza, all’intersezione tra la provinciale Trejese e via dei Caduti – conclude la nota -. L’amministrazione, inoltre, mercoledì approverà in Giunta la manutenzione straordinaria e la riasfaltatura di via Colombo, piazza Risorgimento, via Galilei e via Manzoni nella frazione di Passo di Treia».

