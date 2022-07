Sacchi, ennesimo riconoscimento:

vince il premio Cesare Marani

L'ARBITRO della sezione di Macerata entra in un albo d’oro ricchissimo dove fanno bella mostra tanti fischietti di primo livello come Dondarini, Rocchi, Guida, Massa, Irrati, Di Bello, Mariani, Fabbri, Maresca e Chiffi

13 Luglio 2022 - Ore 09:02 - caricamento letture

di Andrea Cesca

Ancora un riconoscimento di prestigio per Juan Luca Sacchi. L’arbitro della sezione Aia di Macerata, unico fischietto marchigiano della massima serie calcistica, ha ricevuto a Cesena il premio Cesare Marani. Sacchi entra in un albo d’oro ricchissimo dove fanno bella mostra tanti arbitri internazionali come Dondarini, Rocchi, Guida, Massa, Irrati, Di Bello, Mariani, Fabbri, Maresca e Chiffi.

Dopo il Premio Sportilia come giovane arbitro di grandi promesse ricevuto nel 2013 quando era in Lega Pro e il premio Italian Sport Awards quale miglior fischietto della stagione 2015-2016 per la serie B si arricchisce il palmares di Juan Luca Sacchi.

«Credete sempre in voi stessi – ha detto Juan Luca Sacchi dopo la premiazione a Cesena – e siate sempre consapevoli delle vostre qualità. Ma soprattutto non abbiate mai paura di sbagliare. Anzi, sono proprio gli errori sul campo che aiutano a crescere».

Nel corso dell’ultima stagione la giacchetta nera nata a Treia (come il compianto Maurizio Mattei) ha diretto undici partite di Serie A, due di Coppa Italia, tre di Serie B, due del campionato di Cipro e due dell’Under 20 Elite League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA