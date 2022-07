«Maltrattamenti a moglie e figli»,

imprenditore patteggia 2 anni

MACERATA - Sotto accusa un 49enne, che oggi era imputato davanti al gup del tribunale di Macerata

13 Luglio 2022 - Ore 18:38 - caricamento letture

Moglie e figli maltrattati, imprenditore patteggia 2 anni. L’uomo, 49 anni, era finito sotto accusa dal Gup del tribunale di Macerata. I fatti che l’accusa (pm Vincenzo Carusi) gli contestava sarebbero avvenuti nell’arco di quattro anni, a Macerata. Vittime dei presunti maltrattamenti la moglie, la figlia maggiore e il figlio piccolo (che nel 2017, da quando iniziano le contestazioni, aveva sei anni).

Comportamenti, dice l’accusa, che l’uomo avrebbe avuto verso i familiari abusando di sostanze alcoliche.

Per l’accusa avrebbe alternato momenti in cui diceva alla moglie di amarla ad altri di violenta rabbia in cui avrebbe offeso la donna. In una occasione l’uomo si sarebbe gettato dalla finestra davanti ai figli che a causa di questo erano rimasti traumatizzati. Inoltre avrebbe minacciato la figlia dicendole che si sarebbe suicidato se lo avesse più voluto vedere.

L’accusa contestava poi un’aggressione che l’imprenditore avrebbe fatto alla moglie nell’agosto del 2020, quando erano già separati. L’uomo l’avrebbe percossa e insultata.

Un comportamento che l’imputato avrebbe ripetuto altre volte: nel maggio 2021, nel giugno 2021 (in due occasioni) e nel luglio, sempre dello scorso anno. Inoltre avrebbe più volte minacciato la moglie di morte, questo dopo la separazione.

Oggi il 49enne, difeso dagli avvocati Gabriele Cofanelli e Giulia Leonardi, ha patteggiato 2 anni davanti al gup Giovanni Manzoni. La pena è sospesa ma a patto che frequenti un corso di disintossicazione dall’alcol. Parte civile si sono costituite la ex moglie dell’imputato e i figli, assistiti dall’avvocato Leide Polci.

(Gian. Gin.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA