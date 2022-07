Sangiovanni fa tappa al Morro Festival

MORROVALLE - Il concerto giovedì 14 luglio, alle 21,30, all’Arena San Francesco

12 Luglio 2022 - Ore 13:21 - caricamento letture

“Cadere Volare Live 2022”: Sangiovanni fa tappa a Morrovalle e si esibirà nell’ambito del Morro Festival, concerto organizzato da Eclissi Eventi ed Elite Agency Group in collaborazione con il Comune. Appuntamento a giovedì 14 luglio, alle 21,30, all’Arena San Francesco. «Prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Sugarmusic, il tour estivo arriva a grande richiesta dopo il sold out di tutte le date di maggio nei super club e l’aggiunta dei due palasport il 19 ottobre a Roma (Palazzo dello Sport) e il 23 ottobre a Milano (Forum di Assago)», si legge nella nota degli organizzatori.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 39 euro (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita la sera del concerto, dalle 18, al botteghino dell’Arena San Francesco. Informazioni: 0733865994 e www.eclissieventi.it.

«La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza». È così che Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni. «Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari – conclude la nota -, che lo hanno consacrato artista rivelazione: diciotto dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di Sangiovanni (“Malibu” e “Lady”) sono nella top5 assoluta di creazioni dell’anno».

