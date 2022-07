“La libertà, uno stato mentale”

Festa dello yoga a Montelupone

EVENTO - L'appuntamento per gli amanti della disciplina si svolgerà domenica 17 luglio nella sede della scuola di Carlos Enrique Argaez

12 Luglio 2022 - Ore 10:17

“La libertà è uno stato mentale”: questo lo slogan della Festa dello Yoga, organizzata dalla Scuola Yoga Marche di Carlos Enrique Argaez. L’evento, ormai diventato punto di riferimento per gli amanti dello yoga, si svolgerà alle 9.30 di domenica 17 luglio a Montelupone, nella sede della scuola in contrada Spino.

Alla Festa dello Yoga gli appassionati di questa disciplina potranno incontrare insegnanti e praticanti provenienti da ogni dove, tra bagni sonori, musica medicina, dj set, acroyoga, yoga in volo, vinyasa e tante altre attività. Ci saranno anche articoli di artigianato indiano e sarà possible pranzare con i piatti ayurvedici di Agathe. L’ingresso è a offerta libera. Sono tuttavia necessari un tappetino, degli abiti comodi e tanta voglia di sperimentare divertendosi. L’evento è a numero chiuso, è dunque necessaria la prenotazione, che potrà avvenire chiamando il 339 817 2276. Anche per il pranzo è necessaria la prenotazione , chiamando il 335 131 9276.

CARLOS ENRIQUE ARGAEZ – Carlos Enrique Argaez, responsabile della Scuola Yoga Marche, pratica yoga dal 2003. Ha fatto le sue prime esperienze nel mondo dello yoga grazie al centro Ananda Assisi, con cui si è dedicato a ritiri e pratiche. Nel 2006, dopo una crisi personale, è entrato nel gruppo di pratica, lettura e yoga Sangha Bodicittha, con l’intento di raggiungere la pace mentale. Ha pratico gli stili Iyengar, Ashtanga, Anusara e Vinyasa. Come organizzatore di Yoga Nomade, Argaez ha avuto a che fare con numerosi stili, insegnanti e scuole italiani, anche di alto livello.

Secondo Argaez lo yoga può salvare l’uomo contemporaneo, perché permette di restare centrati, radicati e aperti, quindi utili, anche in una società turbolenta. Ha iniziato a praticare l’attività di allenatore più su invito altrui che per vocazione, ma oggi si trova a dover riconoscere che “insegnare è il miglior metodo per continuare a imparare: più insegni, più impari”.

