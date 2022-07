Qualificazione alla disfida,

TREIA - In archivio le prime due giornate per juniores e seniores

Treia, il resoconto delle prime due giornate juniores e seniores di qualificazione della 42esima edizione della Disfida del bracciale. Nella prima giornata Juniores, che si è svolta sabato 2 luglio, Cassero-Onglavina 4-8, Borgo-Vallesacco 9-3. Seconda giornata Juniores sabato 9 luglio Cassero-Vallesacco 8-4, Onglavina-Borgo 6-6. Classifica dopo la seconda giornata: Borgo e Onglavina 4, Cassero 3, Vallesacco 0. Prima giornata Seniores domenica 3 luglio Cassero-Onglavina 9-3, Vallesacco-Borgo 7-5.

Seconda giornata Seniores domenica 10 luglio Cassero-Vallesacco 4-8, Borgo-Onglavina 8-4. Classifica dopo la seconda giornata: Vallesacco 6, Cassero e Borgo 3, Onglavina 0. La prossima giornata (terza e ultima di qualificazione) vedrà in campo sabato 23 luglio dalle 16 Borgo-Cassero e Vallesacco-Onglavina nella categoria juniores mentre domenica 24 stessi accoppiamenti per il terzo turno seniores (inizio ore 16). La formula dei due tornei prevede che alla fine della regular season la prima classifica affronti la quarta, mentre la seconda si confronterà con la terza nelle due semifinali. Gli juniores avranno le proprie semifinali sabato 30 luglio mentre domenica 31 luglio in campo le perdenti per la finalina 3 posto e a seguire finale 1 posto. Inizio delle gare sempre alle 16. Sabato 6 agosto dalle 16 le semifinali seniores, domenica 7 agosto il clou con la rievocazione storica, la sfilata in costumi d’epoca, la finalina 3 posto e la finalissima che decreterà il vincitore della 42esima Disfida.

