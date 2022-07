Macerata estate classica,

in cartellone 5 spettacoli

EVENTI - La rassegna prosegue nel cortile di Palazzo Conventati il 14 luglio con “Bach e dintorni”

Un mini cartellone con cinque eventi per avvicinare di più il pubblico alla musica classica e riempire le serate nelle quali non c’è programmazione all’Arena Sferisterio con gli spettacoli del Macerata Opera Festival.

E’ “Macerata estate classica”, l’iniziativa organizzata dalla Scuola civica di Musica Stefano Scodanibbio con il patrocinio del Comune di Macerata, che propone un’offerta artistica molto varia.

Dopo la prima serata del 21 giugno che ha visto protagonista, al Parco di Villa Cozza, l’orchestra Vivaldi, nucleo del Sistema, la rassegna proseguirà nel cortile di Palazzo Conventati, il 14 luglio con “Bach e dintorni”, concerti per violino e pianoforte in ensemble di archi e solisti, e il 26 luglio con “Alma Trio” un concerto di world music con percussioni, flauto e voce.

Ad agosto ultimi due appuntamenti di “Macerata estate classica”: il 2 con un recital per pianoforte che vedrà protagonista Alexander Sorokin e il 9 “Suoni e parole dal golfo – Musiche, letture e poesie dal Mediterraneo”, una serata incentrata sulla canzone napoletana con pianoforte, canto e voce recitante.

Inizio dei concerti alle 21.15 mentre il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro.

