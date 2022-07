Il bello dell’Artigianato Artistico,

le produzioni di qualità

nella guida di Confartigianato

L'INIZIATIVA crea un luogo di contatto tra pubblico e attività produttive: protagoniste realtà rappresentative del territorio che custodiscono tradizioni e tipicità

11 Luglio 2022 - Ore 13:14 - caricamento letture

Ad un anno dalla sua nascita, il progetto di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo dedicato all’artigianato artistico si amplia con un nuovo strumento.

Dopo la costituzione di uno spazio online per conoscere da vicino le imprese d’eccellenza del territorio, con tanto di e-commerce in collaborazione di Mymarca, l’iniziativa allarga i suoi orizzonti con “Il bello dell’Artigianato Artistico”, una guida che è anche un ulteriore luogo di contatto tra pubblico e attività produttive.

Nel pratico opuscolo sono riportate (divise per categoria) realtà rappresentative del territorio che custodiscono tradizioni e tipicità, portando avanti lavorazioni dove la qualità handmade è in primo piano. La pubblicazione verrà distribuita anche in presìdi culturali e turistici, per incrociare la richiesta dei visitatori che trascorrono le vacanze estive nelle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo.

Il bello dell’Artigianato Artistico, realizzato nell’ambito della promozione dei mestieri artistici e del riconoscimento di qualità 1M-Marche eccellenza artigiana, è stato presentato nei giorni scorsi, nel corso di un evento organizzato a Recanati. Nell’occasione è stato possibile assistere alla dimostrazione orafa di Giuseppe Verdenelli e visitare la mostra dei quadri gioiello a cura di Massimo Ripa.

«L’artigianato artistico è anche cultura perché è fatto di aziende che portano avanti con orgoglio tradizioni del nostro territorio, promuovendo tutto il bello del Made in Marche – le parole di Eleonora D’Angelantonio, responsabile del settore Artigianato Artistico di Confartigianato interprovinciale -. Per questo abbiamo deciso di far evolvere ulteriormente il nostro progetto con questa nuova pubblicazione: crediamo infatti che lo storytelling del nostro saper fare costituisca un bene prezioso, da far conoscere ad un numero sempre più alto di persone. Inoltre, abbiamo realizzato alcune video-interviste ad imprenditori dell’artigianato artistico che si distinguono particolarmente nell’identità culturale del territorio: i video verranno presto pubblicati negli spazi social di Confartigianato. Colgo l’occasione per ringraziare Emanuele Conforti di Mymarca per la preziosa collaborazione».

Soddisfatto del progetto Enzo Mengoni, presidente di Confartigianato Mc-Ap-Fm. «Il pubblico sente sempre più il bisogno di entrare in contatto con la produzione, scoprirne i segreti. Per questo abbiamo pensato di progettare questo nuovo strumento di comunicazione, che siamo sicuri riuscirà ad attrarre verso l’artigianato artistico delle tre province sempre più attenzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA