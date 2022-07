I cento anni di Maria Nardi,

gli auguri del sindaco Sclavi

TOLENTINO - Le felicitazioni di familiari, parenti, amici e del primo cittadino che ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale

Grande festa a Tolentino per i 100 anni di Maria Nardi. Nata a Tolentino il 9 luglio 1922 ha sempre vissuto in città. Si è sposata con Ruggero Teloni e ha avuto tre figli. Angela e i gemelli Egidio e Giuliano. Si è sempre occupata della casa, della famiglia e ha coadiuvato il marito nei lavori agricoli. Ancora lucida, racconta spesso alcuni aneddoti della vita passata. Attualmente vive con la figlia Angela in via Martin Luther King. Ha quattro nipoti Cristina, Donatella, Rossano e Claudia e tre pronipoti. “Nonna Maria” è stata festeggiata sabato 9 luglio alla chiesa di Cantagallo con la celebrazione di una messa e con un momento conviviale a cui hanno partecipato i familiari, i parenti, gli amici e il sindaco Mauro Sclavi che ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la città.

