“MagnaForte!” fa centro

BELFORTE DEL CHIENTI - Archiviata con successo l'iniziativa per valorizzare i prodotti tipici. Domenica tocca a "RespiraForte!"

“MagnaForte! Cibo belfortese in Piazza”, è stato un successo che è andato oltre le più rosee aspettative. Dal tardo pomeriggio di sabato 9 luglio fino a notte fonda, oltre 1000 persone hanno scelto il centro storico del borgo per partecipare alla prima edizione di un evento che aveva come principale obiettivo quello di valorizzare le eccellenze produttive, culturali, sportive ed enogastronomiche presenti in paese.

Organizzato dal Comune di Belforte del Chienti, in collaborazione con l’Unione Montana Monti Azzurri e la Pro Belforte, MagnaForte! è nato anche per condividere momenti dedicati alla socialità e alla spensieratezza, oltre che per promuovere la possibilità di creare una sinergia tra i produttori locali. Anche in questo caso l’obiettivo è stato raggiunto: alcuni imprenditori hanno colto questa occasione per lavorare insieme e divenire fornitori gli uni degli altri, in uno scambio di saperi e modalità lavorative che, oltre a rinsaldare il senso di appartenenza, potrà contribuire alla crescita economica delle loro attività.

“MagnaForte!” grazie alla consapevolezza tesa ad enfatizzare l’identità territoriale, vuole essere dunque l’inizio di un percorso da portare avanti nel tempo, utile all’intero paese. Molto frequentata anche la piazza in cui sono state presenti le diverse associazioni e alcune realtà economiche storiche della cittadina. Chi è intervenuto alla manifestazione ha avuto anche l’occasione di capire come si può ottenere un buon caffè, ha potuto creare piccoli oggetti grazie alla manualità ma ha anche provato a tirare con l’arco e ha vissuto l’emozione di stare al centro di un vero set fotografico. Insomma dalle possibilità esperienziali a quelle degustative, fino al divertimento grazie al dj set e all’apprezzato tributo a Rino Gaetano proposto dai Vili Maschi, questa idea per il primo anno ha funzionato.

L’estate “Un Forte in festa!” prosegue. Da un evento che ha richiamato la massa, il comune si prepara a viverne un altro diversamente speciale. Domenica 17 luglio alle 21,15, negli spazi esterni della ex chiesa di San Sebastiano, con “RespiraForte!” si vivrà una serata sensoriale guidata dal profumiere dell’anima Mauro Malatini. “L’amore e i profumi nel Cantico dei Cantici”, porterà il pubblico in un viaggio nel mondo delle essenze che verranno fatte annusare agli intervenuti, mentre il sottofondo musicale, curato dal Maestro Marco Scinti Roger e le parole del Cantico, lette da Barbara Olmai e Marco Costarelli, faranno da cornice ad un evento che probabilmente si farà ricordare. A fine serata, degustazione del “Cocktail dei sensi” e visita guidata alla mostra “Estados distopicos”, ospitata nella ex Chiesa di San Sebastiano, sede del Museo Internazionale Dinamico di Arte Contemporanea. Alla visita prenderà parte anche l’autore, Victor Ciprian Cortés. L’evento con il profumiere è su prenotazione, costo 10 euro.

