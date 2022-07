Celebrano le nozze d’oro

con un mese di ritardo:

«Il Covid non ci ha rovinato la festa»

CORRIDONIA - Mario Tardini e Maria Marceletti hanno dovuto rinviare il rinnovo delle promesse fatte 50 anni fa, il 5 giugno, perchè entrambi erano positivi

Dopo 50 anni Mario Tardini e Maria Marceletti, coniugi dal 5 giugno 1972, sono tornati nella chiesa di San Claudio al Chienti a rinnovare le loro promesse. È qui che, nel 1972, si unirono in matrimonio, ed è per questo che l’hanno scelta come teatro di un evento molto speciale: le loro nozze d’oro.

I coniugi Tardini di Corridonia hanno festeggiato il 10 luglio, perché nel giorno esatto dell’anniversario, il 5 giugno, erano malati di Covid. Pur avendo dovuto posticipare i festeggiamenti, i due hanno avuto una giornata memorabile, all’ombra degli alberi che si stagliano nel giardino dietro l’abbazia. Alla cerimonia erano presenti, oltre agli sposi, anche figli e nipoti, che hanno potuto beneficiare di un clima caldo, ma non afoso, e di un’atmosfera tranquilla e serena.

La storia dei coniugi Tardini, come quella di tutti, è stata eroicamente segnata dalla voglia di non lasciarsi. I due, nella vita di coppia, hanno alternato momenti d’abbandono a fatiche, resistendo sempre e con ostinazione alle sfide di ogni giorno.

Mario e Maria si sono conosciuti nel 1969, a Corridonia. Entrambi lavoravano: lui era autotrasportatore, lei parrucchiera. Tuttavia, dopo la nascita dei loro figli, Maria ha deciso di lasciare la sua occupazione, per avere più energie, e soprattutto più tempo, da investire nella cura della famiglia.

Dal matrimonio di Mario e Maria sono nati tre figli, che a loro volta hanno dato alla luce quattro nipoti. Ora spendono il loro tempo rafforzando i legami famigliari: si vogliono prendere cura dei loro nipoti e vogliono conoscere meglio i loro figli.

