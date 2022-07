Auto contro moto,

un ferito a Torrette

CIVITANOVA - Incidente in contrada San Michele intorno alle 18,20. Soccorso un motociclista, le sue condizioni non sono gravi

11 Luglio 2022 - Ore 19:26 - caricamento letture

Scontro tra auto e moto nelle campagne di Civitanova, motociclista portato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. È successo in contrada San Michele. Intorno alle 18,20, per cause che sono in corso di accertamento, c’è stato un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è caduto a terra. Sul posto è stato chiamato il 118. Vista la dinamica dell’incidente gli operatori dell’emergenza hanno deciso per il trasporto all’ospedale di Ancona del ferito. Non potendo intervenire l’eliambulanza, il trasporto è avvenuto con l’ambulanza. Il motociclista non è grave.



© RIPRODUZIONE RISERVATA