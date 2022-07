Al Gigli opera festival

due eroine del melodramma

RECANATI - Il 4 agosto appuntamento con la Tosca di Puccini, il 17 sarà la volta della Carmen

11 Luglio 2022 - Ore 20:45 - caricamento letture

Due eroine del melodramma al Gigli opera festival di Recanati. I preparativi sono in corso e il tema quest’anno “Le eroine nel melodramma, passione e libertà” sarà occasione per conoscere meglio la “Tosca” e la “Carmen”. Tosca, prima donna, diva passionale, estremamente gelosa, pronta a difendere colui che ama fino ad avere il coraggio di uccidere per liberare il suo uomo, Carmen, figura della donna emancipata, voluttuosa, preferirà morire pur di non rinunciare alla sua libertà. Il 4 agosto sarà la volta della Tosca di Puccini che verrà interpretata dal soprano Maria Luisa Lattante che si confronterà con il perfido Scarpia interpretato dal baritono Ferruccio Finetti, star della serata sarà il pluripremiato Piero Giuliacci nelle vesti del pittore Cavaradossi. Ad accompagnare la performance il “Decimino Gigli” diretto da Riccardo Serenelli. L’attrice Giulia Poeta impersonerà come voce recitante il personaggio di Tosca.

Il 17 agosto Jonaina Salvador, artista andorrana, sarà Carmen, Don Josè verrà interpretato dal tenore Dario Ricchizzi, Giorgia Paci incarnerà il ruolo di Micaela mentre il baritono Giulio Boschetti vestirà i panni del torero Escamillo. Luca Violini, voce della Sette e di National Geographic, interpreterà il dramma di Don Josè. Le sonorità orchestrali della Carmen verranno create dal violino di Marco Santini e dagli strumenti a mantice di Roberto Lucanero che si uniranno al pianoforte dei Serenelli. Per la prima volta verranno usati la fisarmonica e l’organetto nel format Villa InCanto, strumenti che ben si prestano ai ritmi zigani e alle sonorità spagnole dell’opera. Novità di quest’anno è la collaborazione con l’istituto d’arte di Macerata per la realizzazione del Premio Gigli opera festival giunto alla sua terza edizione. Gli studenti del quarto anno dell’istituto sotto la guida dell’artista Marco Cingolani hanno realizzato 9 opere che rimarranno in mostra all’interno del museo Gigli per tutta l’estate. L’inaugurazione della mostra è prevista per il 23 luglio. L’opera vincitrice sarà donata nella serata del 4 agosto al tenore Piero Giuliacci quale premio alla carriera. Gli spettacoli inizieranno alle 21,15 in piazza Leopardi, ingresso gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA