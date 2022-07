A14, chiuso per una notte

il casello di Loreto-Porto Recanati

AUTOSTRADA - Il provvedimento dalle 22 di giovedì 14 alle 6 di venerdì 15 luglio

11 Luglio 2022 - Ore 13:29 - caricamento letture

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 14 alle 6 di venerdì 15 luglio, sarà chiusa la stazione di Loreto/Porto Recanati, in entrata verso Pescara/Bari e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Civitanova o di Ancona sud.

