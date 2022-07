L’arcu de Noè,

ovvero l’arcobaleno

detto alla marchigiana

LA DOMENICA con Mario Monachesi

10 Luglio 2022 - Ore 08:59 - caricamento letture

di Mario Monachesi

“‘Rria co’ la sua puisia pjina de colori pe’ ‘nnuncià’ che la piogghja è finita e ‘rvène lu tempu vonu”.

*

“L’arcu de Noè, non è più gnè’, non è più gnè'”.

*

“L’arcovaleno porta lo sereno”.

*

“Se dice arcu perché se parla de un arcu mistu sopre le nuole dopo de lu diluviu universale come signu de ricunciliazió’ tra la natura e l’omu. Ne la vibbia (bibbia) adè un pattu de ‘lleanza tra Dio e l’omu.

Siccome vene dopo ‘na tempesta, l’antichi lu ritinia u’ messaggiu de pace e de sirinità.

‘Nfatti dopo lu diluviu Dio promittì a Noè che non avria più ‘nondato la tèra, mannènno invece un arcovaleno, cioè la parola de Dio a favore de lu munnu e l’avitanti.

L’arcu de Noè ha sempre ‘ttirato l’attenzió’ e la meraeja de la jente de campagna.

Li contadì’ de ‘na orda ce facia le privisió’ pe’ li raccordi, perché adèra cunvinti che a ogni colore ce statia ‘bbinatu un prodottu. Lo viola (anche lo ruscio) vulia di’ vone velegne (vendemmia) e tanto vì’, lo jallo vulia di’ che lo vatte (trebbiatura) java vène e gra’ ‘bbonnante”, ecc, ecc.

Secondo un’altra antica tradizione, scavando scavando nei punti dove poggiavano le due estremità dell’arcobaleno, si sarebbe trovato un tesoro. Non risulta che qualcuno abbia fatto mai la prova, probabilmente per l’impossibilità di recarsi sul posto abbastanza velocemente per arrivare prima che “l’arcu de Noè” sparisse. Certamente anche per stabilire con esattezza i due punti di appoggio.

“Se dicia anche che l’arcovaleno non duvia èsse ‘dditatu (indicato) se non se vulia che se fosse ‘mmalatu du ditu ‘ndicatore”.

Una bella definizione dell’arcobaleno l’ha data Roberto Gervaso: “Arcobaleno: il sole, dopo essersi fatto la doccia, si trucca”.

“Quest’arcu adè un fenonimu ‘tomosferico che da li tempi che fu ha sempre ‘ncuriusito le generazió’ e, co li sette magici colori ha dato modu a ‘gni populu de creà’ tante storie e lejende (leggende).

