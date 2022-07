Iniziati i lavori di sistemazione

della pista di pattinaggio

MACERATA - Il costo per rimettere a nuovo la struttura di Collevario sarà di 30mila euro. L'assessore Marchiori: «Intervento interamente finanziato dal fondo concesso dalla Regione per il riconoscimento di Città europea dello sport». A breve il progetto per la riqualificazione del palasport di Fontescodella

8 Luglio 2022 - Ore 18:49 - caricamento letture

L’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Marchiori annuncia l’avvio dei lavori di sistemazione della pista di pattinaggio di Collevario, da tanti anni in un precario stato di manutenzione e oggetto di tante segnalazioni finora inutili.

«Avviato il cantiere – dice – per la rigenerazione dell’impianto. Verrà ripristinata la pavimentazione in tutte le parti deteriorate e sostituite le barriere antinfortunistiche sulla recinzione. L’importo lavori di circa 30mila euro è interamente finanziato dal fondo concesso dalla Regione per il riconoscimento di Città europea dello sport.

La pista aveva cedimenti sulla pavimentazione, non era a norma la recinzione fatta con dei tavolati in alcune parti anche rovinati. Negli ultimi tempi veniva usata in modo prevalentemente ludico. Faremo dei tagli alla parte in cemento che si è ammalorata, per poi procedere alla risagomatura delle curve paraboliche, rifaremo la recinzione con un materiale idoneo anche per l’agonismo. L’impianto di Collevario sarà fruibile a tutti, per divertimento. In questo modo la pista viene restituita alla sua massima fruibilità anche per le attività sportive. Un altro importante intervento per tutti i maceratesi. La Giunta Parcaroli parla con i fatti ed ormai non si contano più in città i cantieri di rigenerazione urbana». Sul fronte dei prossimi interventi in tema di impiantistica sportiva l’assessore Marchiori dice che a breve sarà utilizzato il finanziamento per la sistemazione del palasport di Fontescodella.

(L. Pat.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA