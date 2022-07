Furgone contro un palo,

soccorsa una coppia

MOGLIANO - L'incidente è avvenuto in località Macina intorno alle 19. Un uomo che era a bordo è rimasto bloccato all'interno del veicolo e sono intervenuti i vigili del fuoco

Furgone finisce contro un palo della luce, soccorsa una coppia. L’uomo era rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. È successo intorno alle 19 a Mogliano, in località Macina. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. Il furgone, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada per poi finire, lungo una strada che il mezzo stava percorrendo in salita, contro una palo della corrente elettrica. Dopo l’incidente la donna a bordo è riuscita a scendere, l’uomo invece, che è in sedia a rotelle, è rimasto all’interno. I vigili del fuoco, giunti sul posto, sono riusciti a farlo scendere dal mezzo. Nè l’uomo nè la donna sarebbe in pericolo di vita.



