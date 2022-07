Aurora Treia, valzer di panchine

nel settore giovanile

CALCIO - Ecco tutti i mister che guideranno le squadre dalla Juniores ai Primi calci

8 Luglio 2022 - Ore 12:22 - caricamento letture

Si è appena conclusa la lunga stagione e per l’Aurora Treia è già tempo di ripartire con la programmazione delle prossima. «Prima di svelare i programmi è doveroso un ringraziamento a tutti i protagonisti della stagione passata ad iniziare dai ragazzi ai tecnici, dai dirigenti ai i custodi e soprattutto ai genitori – dice la società – Un ringraziamento particolare va a Massimo Appignanesi, mister della squadra Allievi, che, qualificandosi dalla fase provinciale, ha conquistato con merito la possibilità di confrontarsi nel torneo Regionale con le società più blasonate della provincia ottenendo ottimi risultati soprattutto nel girone di ritorno della fase regionale e raggiungendo anche la finale del Trofeo Buccolini, perso soltanto ai supplementare per 3-2 con Tolentino. Altro ringraziamento va al mister degli Esordienti Paolo Prioglio che con i ragazzi del 2009-2010 ha lavorato su ottimi livelli. Un anno vissuto con passione per il calcio e con grande professionalità che lo hanno portato verso un ulteriore step della sua seppur giovane carriera visto che è approdato nel settore tecnico di una squadra di Serie A. Con i due mister si interrompe il rapporto di collaborazione ed a loro auguriamo soddisfazioni e successi per le stagioni future. Per due allenatori che se ne vanno altri due ne arrivano per ripartire con entusiasmo».

Alla Juniores, per il sesto anno consecutivo, siederà in panchina mister Marco Moretti che anche nella prossima stagione si confronterà con i suoi ragazzi nel campionato regionale. La panchina degli Allievi viene affidata al tolentinate Stefano Massi Gentiloni, reduce da due annate come allenatore degli allievi della Settempeda dove è approdato dopo aver allenato la Juniores della Juve Club. Stefano Massi Gentiloni è un ragazzo giovane e molto preparato che saprà portare in campo entusiasmo e professionalità. Nel suo lavoro sarà affiancato da Alfonso Piccinini. I Giovanissimi saranno ancora affidati a mister Marco Marini, all’ottava stagione consecutiva in forza all’Aurora Treia, per tutti una garanzia. In questa annata sarà affiancato da due collaboratori, Pietro Voinea, giocatore della prima squadra che vanta un curriculum di tutto rispetto avendo giocato in squadre di serie A in campionati stranieri e Lorenzo Salvatori. Voinea avrà anche il ruolo di maestro di tecnica in tutte le squadre della scuola calcio.

Gli Esordienti saranno guidati da Mattia Draisci, giovane con ottimo curriculum: laureato in Scienze Motorie, in possesso del patentino Uefa B e Uefa C. Proviene dalla Maceratese dove ha allenato la squadra Giovanissimi. Oltre agli Esordienti sarà anche vice in prima squadra. Mattia Draisci sarà affiancato da Edoardo Frascarelli. I Pulcini avranno alla guida il confermatissimo mister Antonello Romagnoli, allenatore di provata esperienza, apprezzato da tutto l’ambiente biancorosso che in queste annate ha ottenuto ottimi risultati. Antonello Romagnoli sarà affiancato da Riccardo Marrocchi. Per quanto riguarda invece i Primi calci e i Piccoli amici, il team sarà composto da Benedetta Leonori e Marco Staffolani che lavoreranno sotto la guida importante ed insostituibile di Sauro Cellocco.

«Stiamo valutando – aggiunge la società – altre figure per collaborare con il team nella gestione di un gruppo di bambini che avvicinandosi al calcio hanno bisogno delle maggiori attenzioni possibili». Il team si completa con il preparatore dei portieri Michele Clementini che sarà affiancato da Francesco Marzi. Responsabile Tecnico resta Francesco Giorgi, confermatissimo dal presidente, per il quarto anno consecutivo in questo delicato ruolo di coordinamento di tutto l’organico del settore giovanile dell’Aurora Treia, «persona di indubbia affidabilità che sa muoversi con immediatezza e professionalità nell’ambito sportivo provinciale del calcio giovanile». Sono stati già organizzati i primi incontri conoscitivi tra i vari tecnici ed i nuovi gruppi di ragazzi che compongono le squadre Juniores, Allievi, Giovanissimi ed Esordienti per il mese di luglio in attesa della ripresa delle attività programmata tra la seconda metà di agosto e l’inizio di settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA