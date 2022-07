Addio a Ezia Pompili,

fondatrice della rosticceria di famiglia

«Sei stata la nonna di tutti»

CIVITANOVA - E' morta a 87 anni dopo una breve malattia. Il ricordo dei familiari

8 Luglio 2022 - Ore 10:49 - caricamento letture

«Sei stata la nonna di tutti e la seconda mamma di molti, e la cosa straordinaria è che lo hai sempre fatto con una naturalezza senza eguali, come se ogni pezzetto del tuo grande cuore appartenesse già a qualcuno». Così la nipote ricorda Ezia Pompili di Civitanova, fondatrice della rosticceria in zona stadio che porta il suo nome. La donna è morta lunedì dopo una breve malattia e in tanti hanno affolato la chiesa di San Pietro per darle l’ultimo saluto.

Ezia Pompili aveva una grande passione per la cucina casereccia e nel 1989 aveva fondato la rosticceria, diventata poi attività di famiglia e portata avanti dalla figlia Tiziana, dal genero Sergio e dal nipote Alessio. Chi l’ha conosciuta, la ricorda come una persona dolce, sempre sorridente e con una buona parola per tutti. Adorava i nipoti Alessio, Barbara e Alex e viveva per loro.

«Ho sempre ammirato la tua semplicità di vivere – ha scritto la nipote Barbara in una lettera alla nonna- con la quale planavi sopra le difficoltà senza troppe paure, senza troppi rimorsi. Scusami nonna se non riesco a trovare le parole giuste, ma esistono davvero delle parole esatte per descrivere qualcosa di unico come te? Ora che per me se n’è andato un punto di riferimento qui sulla terra, penso a te se nel cielo vedo splendere la stella più luminosa, penso a te se mi accade qualcosa di bello, perché per me eri la cosa più bella che esistesse».

Addolorati la figlia Tiziana, il figlio Marco e i nipoti: «Già ci manca tantissimo e sarà sempre nei nostri cuori».

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA