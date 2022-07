“Le Nuove Tradizioni in Cucina”,

incontro alla Cantina Fontezoppa

CIVITANOVA - Interverranno il noto giornalista Carlo Cambi il designer Emilio Antinori ed il dietologo Domenico Cognigni. L'iniziativa rientra nel porgetto "Facciamo Rete"

7 Luglio 2022 - Ore 19:00

Domani 8 luglio, alle 18,45, la Cantina Fontezoppa di Civitanova, ospiterà l’incontro pubblico “Passato Digitale – Le Nuove Tradizioni in Cucina”, organizzato dall’Avis in collaborazione con Legambiente e con Slow Food. L’obiettivo è approfondire tutti i temi legati al cibo, di come sia cambiato l’approccio in questi ultimi anni e della sempre maggiore rilevanza che il cibo ha assunto per la salvaguardia della salute quotidiana di adulti e bambini.

All’incontro interverranno il noto giornalista televisivo e radiofonico, critico enogastronomico Carlo Cambi, il designer Emilio Antinori ed il dietologo Domenico Cognigni.

Un’ iniziativa che rientra del progetto “Facciamo Rete – Terzo settore Marche per l’emergenza Covid 19” che raduna ben 58 associazioni di volontariato e promozione sociale per contrastare gli effetti di esclusione sociale, precarizzazione e marginalizzazione, con assistenza diretta alla comunità e iniziative pubbliche. Punto di riferimento per accedere ai servizi gratuiti è il numero verde 800.366.811, ogni giorno a disposizione dalle ore 9 alle 18 (esclusi i festivi).

Chiuderà l’incontro “Passato Digitale – Le Nuove Tradizioni in Cucina” una degustazione con i vini e i prodotti tipici del territorio.

Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione al numero di tel 071 – 7137408.

