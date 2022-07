In funzione il Dignicap

donato da Cna,

i ringraziamenti del Rotary

MACERATA - L'associazione di categoria ha consegnato un contributo in denaro in favore della raccolta fondi del Rotary cittadino

7 Luglio 2022

E’ già in funzione il Dignicap donato da Cna Macerata. A dicembre la presidenza dell’associazione ha consegnato un contributo in denaro in favore della raccolta fondi del Rotary cittadino per l’acquisto di un DigniCap da donare al reparto di oncologia di Macerata. Mirella Staffolani, oggi past president Rotary Macerata, è tornata quindi in via Zincone per ringraziare l’Associazione con una targa: «Con l’aiuto di tante realtà locali siamo riusciti ad acquistare questo strumento utile per aiutare tutte le donne sottoposte a chemioterapia. Oggi il DigniCap è in funzione ed ha già aiutato molte donne a non perdere i capelli durante le cure». Ad accogliere Staffolani Lucia Pistelli, rappresentante di Cna Macerata nel Consiglio delle Donne, il direttore Massimiliano Moriconi ed il presidente Maurizio Tritarelli: «Abbiamo subito raccolto l’invito del Rotary e tutto il Sistema Cna, dirigenti e collaboratori, ha risposto generosamente al nostro appello. Siamo estremamente felici per aver contribuito a questa iniziativa e quindi siamo noi a voler ringraziare il Rotary di Macerata e la tenace Presidente che ha concretizzato in poco tempo l’iniziativa solidale». I vertici CNA hanno confermato alla Past President Rotary la disponibilità per collaborare insieme ad altre iniziative benefiche.

FOTO 3 – Mirella Staffolani Past President Rotary Macerata (a destra della foto) consegna la targa ricordo al Presidente CNA Macerata Maurizio Tritarelli (6 luglio 2022)

