Stef Burns a Mogliano,

unico concerto nelle Marche

EVENTO - Lo storico chitarrista di Vasco Rossi si esibirà alla Rocca domenica 17 luglio alle 22,30. Aprirà la serata la band "I Recidivi"

6 Luglio 2022 - Ore 10:22 - caricamento letture

Stef Burns, lo storico chitarrista di Vasco Rossi, sarà a Mogliano domenica 17 luglio alle 22,30 per un appuntamento d’eccezione voluto dall’amministrazione per i giovani.

Nel cartellone degli “Eventi estivi 2022″’ l’Amministrazione di Mogliano in collaborazione con la Compagnia teatrale ‘’G. Lucaroni’’ nella figura di Riccardo Romagnoli ha voluto inserire questo evento. Stef Burns suonerà alla Rocca insieme alla bassista Paola Zadra e al batterista olandese Juan van Emmerloot. Uno spettacolo imperdibile con ingresso gratuito dedicato non solo ai profondi conoscitori del rock, ma a tutti gli amanti della musica.

Burns è un musicista di grande tecnica che ha collaborato con grandi icone della musica rock planetaria, del calibro di Alice Cooper e Huey Lewis and The News ed è certamente uno dei solisti più apprezzati nel panorama musicale degli ultimi trent’anni. Aprirà la serata la band i “Recidivi” cover band che per l’occasione dalle 21 riscalderà la platea e intratterrà il pubblico proponendo alcuni dei brani celebri di Vasco Rossi.

Per informazioni tel 331 9363479 – 335 5329539

