“Il profumo del pane”,

spettacolo a Villa Cozza

MACERATA - Lo spazio verde del parco urbano ospiterà gli attori-performer dell’associazione culturale “I trucioli”. Appuntamento a venerdì 8 luglio alle 18.30

6 Luglio 2022 - Ore 13:23 - caricamento letture

Lo spazio verde del parco urbano di Villa Cozza, a Macerata, ospita gli attori-performer dell’associazione culturale “I trucioli” che, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, propone spettacoli teatrali ambientati in parchi, giardini e spazi verdi cittadini. L’appuntamento è per venerdì 6 luglio, alle 18.30, per la rappresentazione de “Il profumo del pane”.

«Tra siepi e fratte i “turisti naturalisti”, con gli esperti suggerimenti di una guida-guardaboschi, s’imbattono nei personaggi del teatro selvatico – si legge nella nota dell’Ircr -. si susseguono le apparizioni, un’idea si materializza, un albero parla, una storia si racconta, un botanico ci illumina con la sua sapienza. Una storia si dipana, apparizione dopo apparizione, nel racconto “Il profumo del pane”: la performance si articola e compone nella migliore tradizione dei racconti di narrazione, in un contesto che non è solo quinta naturale di un palcoscenico speciale, ma protagonista della pièce teatrale. Sui passi dei partecipanti, perché non si è spettatori con il teatro selvatico ma si diventa parte attiva dello spettacolo, l’aria e il vento, il cielo azzurro, o quello accigliato di nuvole, il sole che corre verso l’orizzonte e il crepuscolo».

«L’iniziativa si inserisce perfettamente in quella che abbiamo pensato come Estate a Villa Cozza, progetto aperto a tutta la cittadinanza e ormai consolidato negli anni – dice il direttore generale Francesco Prioglio -. Anche quest’anno, oltre ai campi estivi per bambini e ragazzi – abbiamo un programma ricco di appuntamenti culturali e ricreativi nuovi ed interessanti, che ci permettono di sfruttare appieno, considerate anche le alte temperature che ormai caratterizzano il periodo estivo, la bellezza e la frescura che i nostri alberi monumentali e le altre essenze arboree garantiscono in questi mesi. Vi aspettiamo quindi venerdì 8 luglio, lo spettacolo è gratuito ed aperto a tutti».

