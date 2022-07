Strada in contrada Sant’Angelo,

iniziati i lavori da 225mila euro

POTENZA PICENA - L'intervento si estenderà per un chilometro e duecento metri. La ditta esecutrice è Area Delta

5 Luglio 2022 - Ore 16:12 - caricamento letture

Sono partiti i lavori di manutenzione stradale in contrada Sant’Angelo a Potenza Picena. L’intervento, che si estenderà per un chilometro e duecento metri, include la stabilizzazione calce e cemento, la corretta regimentazione delle acque e l’asfaltatura del tratto in oggetto. Causa cantiere, la strada sarà temporaneamente accessibile ai soli residenti. L’importo complessivo dell’opera è di circa 225mila euro. La ditta esecutrice dei lavori è Area Delta società cooperativa agricola forestale di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). Progettisti incaricati Gaudio Cervarolo Aceto studio a Rende (Cosenza). Il comune di Potenza Picena «ricorda che stanno procedendo anche i lavori in contrada Tergi e che sono partiti gli interventi in programma su strada Pianetti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA