Micucci nuovo presidente

CERIMONIA per il passaggio di consegne con Stefano Re. Celebrato l'ingresso del nuovo socio Claudio Cavallaro

Passaggio di consegne al Rotary Club Camerino tra il presidente uscente Stefano Re e il neo eletto Nazzareno Micucci nella cerimonia di passaggio del martelletto in cui ha anche avuto luogo l’ingresso del nuovo socio Claudio Cavallaro. «E’ stato un anno non facile, a causa delle restrizioni da Covid-19, tuttavia abbiamo portato avanti molte iniziative importanti a favore del territorio, tra cui mi piace sottolineare in particolare il progetto di educazione ambientale dedicato ai bambini delle scuole primarie e secondarie di I° grado, l’appoggio alla candidatura Unesco del “Paesaggio vitivinicolo del verdicchio di Matelica nella sinclinale camerte” e l’iniziativa dedicata all’importanza dello sport nella fascia d’età adolescenziale, come veicolo educativo e sociale».

Il bilancio dell’anno appena trascorso è stato tracciato attraverso un bellissimo video dove le immagini hanno raccontato i momenti più significativi della vita del Club, da ultimo l’assegnazione del Paul Harris Fellow al presidente Stefano Re da parte del Governatore del Distretto 2090 Gioacchino Minelli. Stefano ha dedicato il prestigioso riconoscimento a tutto il Club per aver lavorato con dedizione e sinergia nel realizzare i vari service, nonostante la pandemia. Il sodalizio camerte ha poi festeggiato l’ingresso del nuovo socio Claudio Cavallaro, appartenente ad una famiglia rotariana che da diverse generazioni e in molte occasioni ha partecipato attivamente alla vita del Club.

Cavallaro, client executive della multinazionale di brokeraggio e consulenza assicurativa Marsh spa, è consigliere comunale a Castelraimondo, dirigente della squadra di calcio a 5 del Gagliole e ricopre incarichi in associazioni culturali e di volontariato locale. Al termine della cerimonia sono stati consegnati diversi attestati di merito sia a soci che si sono particolarmente distinti per l’attività prestata a favore del Club, che a collaboratori esterni. La squadra composta dal neo presidente Nazzareno Micucci, che guiderà il sodalizio per l’anno rotariano 2022-2023, risulta composta dal past president Stefano Re, dall’incoming President Mario Cavallaro, dal segretario Massimo Marini, dal prefetto Roberto Santacchi e dal tesoriere Stefano Belardinelli.

