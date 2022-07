“MagnaForte

Cibo belfortese in piazza”

EVENTI - Il Comune è nel pieno dell’organizzazione estiva. Sabato 9 luglio dalle 18,30 in centro storico si potranno degustare cibi locali con i produttori. Alle 22,30 i Vili Maschi in concerto con il tributo a Rino Gaetano. Di seguito dj set. Il 17 luglio alle 21,15 cena emozionale con Mauro Malatini, il “profumiere dell'anima” che condurrà i visitatori alla scoperta delle essenze dei profumi

Il Comune di Belforte è nel pieno dell’organizzazione dell’estate. «Obiettivo: valorizzare le eccellenze culturali, sportive, ambientali ed enogastronomiche presenti in paese, facendo godere di alcune serate sia il pubblico locale, che i visitatori che sceglieranno di trascorrere alcune ore nell’entroterra maceratese – specifica l’amministrazione -. Scopo degli eventi pensati è anche quello di rinsaldare la socialità e il senso di appartenenza alla comunità belfortese e promuovere un sano divertimento».

Tema ricorrente è il termine “Forte”, parola breve indicante anche il paese. L’estate belfortese sarà all’insegna dello slogan: “Un forte in festa”, che «risponde ad una specifica volontà di comunicare una identità territoriale che nel tempo dovrà essere valorizzata con azioni diverse e mirate che inizieranno proprio dall’estate 2022».

Dopo la seconda edizione dell’evento sportivo “Dajeforte streetboulder”, arrampicata sulle mura storiche del paese e dopo la chiusura della terza edizione dell’Appennino foto festival – Luce della rinascita, con Licia Colò madrina dell’evento che ha portato nell’entroterra appassionati al mondo della fotografia naturalistica provenienti anche da fuori Italia, il Comune di Belforte, in collaborazione con l’Unione Montana Monti Azzurri e la Pro Belforte, sta organizzando MagnaForte! Cibo belfortese in piazza, evento dedicato al cibo e ad una esposizione di alcune tra le principali attività culturali, artigianali, sportive e produttive presenti nella cittadina. Sabato 9 luglio dalle 18,30 in centro storico si potranno degustare cibi locali con i produttori belfortesi. Dal tardo pomeriggio animazione con Multiradio. Alle 22,30 i Vili Maschi in concerto con il tributo a Rino Gaetano. Di seguito dj set, per vivere insieme la notte belfortese.

«In un periodo in cui sentiamo sempre più parlare dell’importanza del cibo, di qualità nell’enogastronomia, gli organizzatori sono voluti andare oltre il classico street food proponendo, per la prima volta nel nostro territorio con le modalità scelte, un evento 100% locale – si legge nella nota -. Cibi e vini dal sapore delle nostre campagne, che raccontano il lavoro di allevatori, agricoltori, produttori che cercano di imprimere il loro carattere identitario in ciò che realizzano. Ricette tipiche come la pezzata di pecora, panini con formaggi e salumi prodotti in zona, carni bovine cotte alla brace, polli allevati nelle vicine campagne, bruschette all’olio Coroncina, Vernaccia, pasta all’uovo, dolci e gelati, verranno proposti direttamente dai produttori che “invaderanno” il centro storico del paese, presentando anche una parte della tradizione culinaria del nostro entroterra».

Nel corso dell’evento non mancheranno momenti per conoscere i produttori e gli espositori di #MagnaForte!

Le locations scelte sono: piazza Vittorio Emanuele per l’esposizione di attività presenti nella cittadina, che spaziano dalla produzione artigianale fino a quella artistica (sono 14 gli espositori che hanno aderito alla serata) e piazza Umberto I per la preparazione e degustazione di prodotti tipici e per l’animazione musicale.

«MangiaForte! nasce per rinsaldare il senso di appartenenza di produttori, espositori e dei cittadini belfortesi – prosegue la nota -. Il paese cercherà di presentarsi al meglio e con il giusto orgoglio volto a mettere in luce le proprie eccellenze, al di là di ogni campanilismo. Lo farà mettendo insieme, per la prima volta, una parte produttiva e l’altra “artistica” e artigianale».

L’estate prosegue con l’evento “#RespiraForte!”, che si svolgerà il prossimo 17 luglio alle 21,15. «Si tratta di un dopo cena emozionale grazie a Mauro Malatini, il “profumiere dell’anima” che condurrà i visitatori alla scoperta delle essenze dei profumi – aggiunge la nota -. Sarà un viaggio olfattivo in cui i presenti potranno annusare i vari profumi, conoscere le caratteristiche delle varie essenze che saranno espressamente spiegate dal profumiere Malatini». L’evento si svolgerà negli spazi esterni della ex chiesa di San Sebastiano. «“L’amore e i profumi nel Cantico dei cantici” sarà una serata sensoriale, in cui scopriremo insieme, annusandoli, i sette balsami, ricetta per risvegliare l’amore per sé stessi e per la nostra anima gemella. Gusti raffinati e ricercate fragranze, vi porteranno in un viaggio nel mondo delle essenze».

Letture poetiche e presentazione evento Barbara Olmai e Marco Costarelli.

Alla chitarra il maestro Marco Scinti Roger.

A fine evento, degustazione del “Cocktail dei sensi” in collaborazione con L’Agorà Wine Bar-Caffetteria. Allestimento: Margerita Fiori ed eventi.

In conclusione di serata, negli spazi della ex chiesa di San Sebastiano, sede del Museo Internazionale Dinamico di Arte Contemporanea, visita alla mostra “Estados distopicos” alla presenza dell’artista spagnolo Victor Ciprian Cortés.

Evento su prenotazione, da effettuare entro giovedì 14 luglio. Link al form del comune per la prenotazione https://www.comune.belfortedelchienti.mc.it/eventi-cms/respiraforte/.

Costo: 10 euro. Informazioni: info@comune.belfortedelchienti.mc.it e 0733951011.

Per seguire gli eventi: pag facebook Pro Belforte e su Instagram MagnaForte! RespiraForte!

