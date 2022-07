Festa della lavanda e dell’invaiatura dell’uva

due mesi di eventi con gli Angeli di Varano

CAMERANO - L'azienda agricola ospiterà musicisti, sportivi, scrittori e momenti culturali abbinati a degustazioni di vini. Prossimo appuntamento sabato 9 luglio con l'esibizione di Hector Ulises Passarella

5 Luglio 2022 - Ore 11:33 - caricamento letture

Sportivi, autori e musicisti, musica jazz e persino film d’autore: questo e tanto altro animerà l’estate dell’azienda agricola Angeli di Varano.

Dopo il successo degli eventi organizzati durante la scorsa stagione estiva, l’azienda ha deciso di replicare e di offrire nuove opportunità di incontro e riflessione per i mesi di luglio e agosto. In particolare il programma sarà strutturato in due momenti: la Festa della Lavanda (nel mese di luglio) e la Festa dell’Invaiatura dell’Uva (nel mese di agosto L’invaiatura si vede nel vigneto quando i grappoli d’uva cambiano colore, quando gli acini delle varietà a bacca bianca passano dal verde al giallo e quando le varietà a bacca rossa assumono diverse tonalità di rosso e viola).

La lunga serie di iniziative ha preso il via domenica 3 luglio. La campionessa paralimpica Assunta Legnante ha dato il via al ciclo di eventi parlando, tra degustazioni dei prodotti aziendali, delle sue esperienze sportive. La giornata si è chiusa con la musica del violinista Marco Santini.

Sabato 9 luglio si proseguirà con l’esibizione di Hector Ulises Passarella, bandoneonista secondo solo ad Astor Piazzolla. Passarella è famoso per aver lavorato con Luis Bacalov alla colonna sonora de Il Postino (Michael Radford e Massimo Troisi, 1994).

Venerdì 15 luglio Enrica Tesio (blogger e scrittrice torinese) sarà ospite di Angeli di Varano. La serata continuerà con corsi di arte ikebana, musica jazz e vino.

Alcune domeniche di luglio saranno allietate dalla proiezione di film d’autore. Ci saranno momenti di divulgazione, nonché passeggiate in vigna e in oliveto.

La Festa dell’Imballatura dell’Uva prenderà il via con una tappa del festival itinerante Non a Voce Sola: il 1 agosto, infatti, Franco Arminio (poeta e scrittore) darà uno spettacolo dal titolo Studi sull’Amore. A seguire si esibiranno Inolo (5 agosto) e la band di Fabrizio Poggi (6 agosto).

Infine, a inizio settembre il professore di Museologia e Restauro Stefano Papetti parlerà di Osvaldo Licini, astrattista marchigiano.

Gli eventi sono tutti su prenotazione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al 371 417 2153 o contattare i profili social Facebook e Instagram.

L’unico punto vendita dell’azienda è a Camerano in via Papa Giovanni, XXIII, 65. Cantina di produzione frazione di Varano 226, Ancona.

(Articolo promoredazionale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA