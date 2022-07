Dramma al lago di Polverina,

uomo trovato morto

CAMERINO - L'81enne era uscito di casa questa mattina. E' stato trovato da un familiare che ha notato la sua auto nei pressi del lago

Dramma al lago di Polverina dove un uomo è stato trovato morto questa mattina intorno alle 10, riverso nel lago. L’uomo, 81 anni, di Muccia era uscito di casa presto. Un familiare passando ha riconosciuto la sua auto nei pressi del lago e insospettito si è avvicinato. E’ così che lo ha trovato e ha subito allertato i soccorsi. Sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte. Sono intervenuti anche i vigili del Fuoco e i carabinieri del comando di Camerino. Poco lontano sono stati ritrovati i vestiti dell’uomo. L’ispezione sul posto fa pensare che fosse morto da poco. In prima ipotesi si tratterebbe di un gesto volontario.

