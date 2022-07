Cento candeline per nonna “Dina”:

«Donna gentile e paziente,

la longevità dote di famiglia»

CIVITANOVA - Ida Squadroni ha festeggiato il traguardo coccolata dai familiari. Tra gli invitati le sorelle Bianca (98 anni) e Milena (81 anni) ed il fratello Giuseppe (88 anni)

3 Luglio 2022

Nonna Ida, detta Dina, ha raggiunto il traguardo del secolo di vita.

Ieri, al ristorante “La cipolla d’oro”, si è tenuta una grande festa dove Dina Squadroni ha spento la sue cento candeline, coccolata dai familiari. Affronta il traguardo del secolo di vita con grande lucidità e determinazione. Nata il primo luglio 1922, dopo aver affrontato le difficoltà e le privazioni della guerra, si sposa nel 1943 e si trasferisce a Civitanova, dove vive tutt’ora e ha lavorato in passato nel settore calzaturiero. I tre figli Enrico, Lamberto e Vincenzo la descrivono come una «donna gentile e paziente, grande lavoratrice e devota alla famiglia. Dina non è solo mamma ma anche nonna e bisnonna affettuosa. Tra gli invitati le sorelle, Bianca (98 anni) e Milena (81 anni) ed il fratello Giuseppe (88 anni): la longevità è una dote di famiglia».

