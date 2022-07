Auto contro scooter,

due ragazze in ospedale

MONTECOSARO - L'incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Fermana

Scooter contro auto, due ragazze ferite. L’incidente è avvenuto a Montecosaro, in via Fermana. Intorno alle 18, per cause in corso di accertamento due ragazze che erano in motorino si sono scontrate con un’auto. Finite a terra, sono entrambe rimaste ferite. Sul posto è intervenuto il 118. Le due giovani, entrambe di 21 anni, sono state portate in ospedale a Civitanova. Le loro condizioni non sono gravi.

