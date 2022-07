2 Luglio 2022

ore 18:01

caricamento letture

Esercitazione sul lungomare di Civitanova con l'elicottero della Guardia costiera. In occasione dell'International Motor Days Beach Edition, che si sta svolgendo questi giorni in città, oggi pomeriggio, intorno alle 17, è stata organizzata una simulazione di un salvataggio in mare. Numerosi bagnanti che si trovavano sul lungomare sud hanno assistito alle manovre di un elicottero che si è posizionato appena davanti alla spiaggia. Dal velivolo è poi apparsa una persona con indosso una muta da sub che si è calata da alcune decine di metri sino a raggiungere l'acqua. La simulazione riguardava il salvataggio di un naufrago. Presenti anche diverse imbarcazioni della Capitaneria e la comandante, il tenente di vascello Ylenia Ritucci, che ha descritto le operazioni di salvataggio effettuate dall’elicottero AW139 del 3° Nucleo Aereo – Guardia costiera di Pescara e dai mezzi navali di soccorso impiegati.