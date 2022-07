Alessandro e Alessia,

sposi in vespa risciò

NOZZE - La coppia di Pollenza ha coronato il suo sogno d'amore a Porto Recanati. Gli auguri dei colleghi dello sposo dipendente dell'Apm

2 Luglio 2022

E’ un giorno di grande festa oggi per Alessandro Pandolfi e Alessia Foglia di Pollenza che hanno coronato il loro sogno d’amore. Alessandro, dipendente dell’Apm di Macerata, e Alessia che lavora all’Università Politecnica delle Marche ad Ancona, hanno pronunciato il loro sì nella chiesa del Preziosissimo Sangue a Porto Recanati. Ad attenderli fuori dalla chiesa un Vespa risciò preparato dagli amici col quale hanno fatto un tour per il lungomare. Gli sposi hanno poi festeggiato con parenti e amici al ristorante Anton di Recanati.

A loro i migliori auguri per un futuro splendente da parte di tutta la squadra dell’Apm e dei colleghi di Alessandro.

