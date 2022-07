La mano di Stefano Calisti

conquista la Campania:

costiera e Maradona in mostra

ARTE - Grande interesse per le opere che riproducono, con i colori squillanti che caratterizzano l'artista maceratese

1 Luglio 2022 - Ore 17:46 - caricamento letture

«E’ stata la mano di Calisti», verrebbe da dire, parafrasando un celebre titolo, per presentare la mostra dell’artista maceratese Stefano Calisti in corso a Palma Campania. Location di prestigio è la galleria Riquadro Arte di Francesco Ambrosino, non meno di rilievo lo scenario sul Vesuvio. Inaugurazione particolarmente vivace e colorata per la mostra in realtà intitolata «un viaggio nella grande bellezza», Calisti espone 30 opere fondendo con grande maestria il paesaggio marchigiano e la meravigliosa costiera amalfitana con dipinti che riproducono Positano, Ravello, Amalfi, Capri e lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. All’inaugurazione c’era, tra gli altri, il sindaco Nello Donnarumma che ha espresso apprezzamento per la mostra allestita da Vernica Calisti, da Dolic Nenad e da Francesco Ambrosino.

