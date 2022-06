Teatro dialettale e Gusto braciere,

la pro loco di Villa Potenza

torna operativa

MACERATA - Mese di luglio intenso per l'associazione che fa il pieno di appuntamenti

Dopo due anni di stop riprendono a pieno ritmo le attività della pro loco di Villa Potenza, frazione di Macerata. La Pro Loco organizza infatti A Scena Aperta, rassegna di teatro dialettale, con il patrocinio del Comune di Macerata e la collaborazione di Vissani – Frutta & Verdura e del supermercato Sì con Te di Via Costantini, che si svolgerà il 7, 14, 22 e 28 luglio. Dal 15 al 17 luglio invece arriva la Festa della Villa – Gusto Braciere, evento enogastronomico nato con l’obiettivo di dare alla comunità una occasione di incontro tra musica e buon cibo.

Per quanto riguarda la rassegna, ricco il programma. Giovedì 7 luglio andrà in scena Pare Uguale, ma non è di Valenti M. Teresa, lavoratrice dell’AgnettiBoutique insignita della Stella al Merito del Lavoro. Attraverso la farsa e la burla che da sempre caratterizzano il teatro dialettale, la Compagnia Teatrale di Avenale, fondata dalla stessa Valenti, condurrà una riflessione sull’attuale omologazione culturale, ponendola a confronto con un passato che, appunto, ‘pare uguale, ma non è’.

Giovedì 14 luglio, invece, si svolgerà la rappresentazione di Li Mafiusi di Paolo Carassai, membro dell’Onlus maceratese per l’affido, l’adozione e il sostegno famigliare La Goccia. Li Mafiusi, opera a cura del Gruppo Teatrale Avis Montecassiano, è una commedia dialettale che si guarda bene dal dare messaggi o soluzioni. Tra effetti comici e colpi di scena, espone i problemi che possono sorgere dalla convivenza tra diversi.

Giovedì 22 luglio il Gruppo gli Scantafavole di Bagnolo Recanati porterà in scena l’opera dei ‘Fratelli Tafani’ (Domenico e Massimo Canzano, autori teatrali professionisti dal 2005) Pupetta Stira e Ammira. L’opera racconta la giornata del 30 giugno 1984, data in cui la Società Sportiva Calcio Napoli acquistò Maradona, all’interno della famiglia napoletana Sepe. Il protagonista di Pupetta Stira e Ammira è Gennaro Sepe, fanatico calcistico che presta poca attenzione e poco peso a ciò che gli accade.

La rassegna teatrale si chiuderà giovedì 28 luglio con Lu Surdu e Lu Gabinettu Dentisticu, a cura del Gruppo Teatrale Madonna del Monte.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno alle 21.15 nel piazzale di Via Costantini, dietro il Sì con Te di Villa Potenza. Per ulteriori informazioni contattare la Pro Loco di Villa Potenza allo 0733 492 937.

La Festa Della Villa – Gusto braciere invece prenderà il via venerdì 15 luglio, alle 20, quando si procederà con l’apertura dello stand enogastronomico e con i festeggiamenti per la promozione in serie A1 della Cbf Balducci Helvia Recina Macerata. Alle 21 prenderanno il via gli immancabili giochi popolari e la pesca di beneficenza organizzata dalla Croce Rossa Italiana. La serata sarà animata prima da Dj Rick con la conduzione di Marco Moscatelli, poi, dalle 22.30, da Camilla Miconi e Repper Stilo.

Il 16 luglio, dalle 18, la Cri (in aggiunta alla pesca di beneficenza) svolgerà attività per bambini. Alle 19 si svolgerà la Santa Messa, con benedizione delle famiglie. Lo stand enogastronomico verrà nuovamente aperto alle 20, e dalle 21 gli avventori potranno beneficiare dell’intrattenimento offerto dal Gruppo Cinofila della Cri. La serata proseguirà alle 21.30 con la musica di Attenti a quei Duo, la presentazione dell’Helvia Recina Calcio e i giochi popolari.

Domenica 17 luglio, alle 21.15, il concerto della Corale Teatro Romano chiuderà l’evento. Tutte le attività si svolgeranno nel piazzale di Via Costantini, dietro il Sì con Te di Villa Potenza. Per ulteriori informazioni chiamare la Pro Loco di Villa Potenza allo 0733 492 937.

