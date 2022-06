International Motor Days,

Guardia costiera in prima linea

CIVITANOVA - Durante la kermesse la Capitaneria di porto sarà presente con uno spazio espositivo, sabato esercitazione in mare per il salvataggio di un naufrago

International Motor Days Beach Edition, anche la Capitaneria in prima linea. Durante la kermesse dedicata ai motori che si svolgerà questo weekend sul lungomare sud di Civitanova, un ruolo chiave sarà svolto dalla Guardia costiera che durante tutta l’edizione sarà presente con uno spazio espositivo in cui verranno illustrate tutte le attività effettuate. Inoltre verranno forniti consigli utili per la sicurezza della navigazione, per i bagnanti e per il corretto svolgimento di attività ludico ricreative in acqua. Da non perdere l’appuntamento di sabato alle 16,30 quando mezzi navali della Guardia costiera di Civitanova e mezzi aerei del 3° Nucleo aereo – Guardia costiera di Pescara effettueranno un’esercitazione di recupero naufrago in mare, con l’impiego di un aero soccorritore marittimo. Durante l’esercitazione il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova, tenente di vascello Ylenia Ritucci, descriverà le operazioni di salvataggio effettuate dall’elicottero AW139 e dai mezzi navali di soccorso impiegati.

