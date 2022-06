Il centrale Filippo Facchi

lascia la Med Store Tunit

VOLLEY - La società maceratese: «Non ha fatto mancare il suo impegno nonostante le poche presenze»

30 Giugno 2022 - Ore 15:46 - caricamento letture

Filippo Facchi lascia la Med Store Tunit Macerata al termine della stagione 2021/2022. Arrivato durante la scorsa estate insieme agli altri ragazzi (Paolucci, Ravellino, Scita, Scrollavezza), il centrale 2003 originario di Brescia non ha fatto mancare il suo impegno nonostante le poche presenze. Ora l’avventura in biancorosso si chiude, «ma il campionato di Serie A3 vissuto a Macerata fino alle semifinali playoff è stata un’importante tappa per la sua crescita, accompagnata parallelamente dagli impegni da protagonista con la Pallavolo Banca Macerata, la formazione di Serie C, sotto la guida di coach Carlo Giacomini – conclude la società -. La Med Store Tunit saluta quindi Filippo e gli augura di proseguire ancora a crescere, augurandogli il meglio per il futuro nella pallavolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA