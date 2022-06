Civitanova si tinge di beneficenza:

in più di 300 per i bambini del Paraguay

CIVITANOVA - Successo per l'iniziativa dell'associazione Mango Onlus che ha preso in prestito il Madeira per una notte

di Ludovico Gentili

L’associazione Mango Onlus di Civitanova prende in prestito il Madeira per una notte con l’obiettivo di raccogliere fondi per i bambini del Paraguay. Grande affluenza da parte delle persone che non fanno mancare il loro contributo, in una serata ricca di ospiti e solidarietà.

Se il rosso è il colore della beneficenza possiamo affermare che Civitanova, la sera del 25 giugno, ha indossato questo splendido abito per celebrarla appieno. Con l’arrivo dell’estate è giunto anche, come ogni anno, l’importante appuntamento per dare un contributo prezioso a chi è meno fortunato: la raccolta fondi in favore dei bambini del Paraguay. Tutto ciò è a cura della Mango Onlus, associazione nata con l’unico obiettivo di aiutare chi non ha neanche il necessario per vivere e che fin dagli albori ha stretto un solido legame con il Sudamerica.

«Vorrei essere ricordata per le abitazioni che avrò costruito in Paraguay e per la gente che sarò riuscita ad aiutare, ma soprattutto ai sorrisi felici dei bambini quando lasciano una capanna per entrare in una casa di mattoni» con questa premessa Anna Cervelli, presidente dell’Associazione Mango, ha dato il via all’attesissimo evento.

La serata si accende a ritmo di musica, l’arrivo delle persone è allietato dalla straordinaria voce di Angela Boerio, uno dei primissimi ospiti, che crea un’atmosfera armonica cantando dei brani dal vivo. Ma tra i fedelissimi di Anna c’è anche Giulia Bornacin, nota attrice di teatro, che conduce la serata e dà il benvenuto a tutti gli ospiti ricordando l’importanza del volontariato ed elencando tutte le missioni portate a termine dall’Associazione.

Inizia la cena, tra una portata e l’altra Giulia invita sul palco uno alla volta tutti gli ospiti della serata. I primi ad esibirsi sono i neo-campioni di folk show dance, i maestri di ballo Maurizio Spinaci e Gabriella Torresi, che eseguono una danza a tema Covid. Subito dopo di loro è il turno della figlia Azzurra, vice-campionessa di danza moderna, che esegue una coreografia sulle note di Ego di Willy William, soffermandosi sulla tematica dell’ego.

Scocca l’ora dell’ospite d’onore, la nuova promessa della musica italiana Francesco Battaglia, cantante calabrese della Cuore in Musica Academy di Roma, accompagnato dalla sua vocal coach nonché direttrice dell’accademia Johanna Pezone e da Pasquale Immobile, presidente dell’etichetta discografica Studio63.

Francesco presenta due suoi inediti più una cover francese. «Questo è un contesto davvero molto significativo per me perché spesso nelle mie canzoni amo trattare tematiche sociali. Infatti il mio nuovo singolo parla della violenza sulle donne». Esordisce così prima di cantare il primo degli inediti dal titolo “Donne come te”, molto apprezzato dal pubblico che supporta il cantante con un fragoroso applauso. Il secondo pezzo è “Sole nero” altro brano con una tematica importante, quella della sofferenza, per poi finire la sua esibizione con la cover di “S.O.S. d’un terrien en detrasse” dell’arista francese Dimash Qudaibergen.

Oltre alla madrina della serata Martha Zamora, la ex pallavolista ora proprietaria del Madeira, il pubblico aspetta con trepidazione anche i due comici marchigiani Lando e Dino che grazie alla loro ironia riescono a strappare un sorriso a tutti i presenti.

La serata si chiude con l’estrazione della lotteria, passerella importante per diversi oggetti provenienti proprio dal Paraguay che arricchiscono la lista dei premi.

Un sabato sera bellissimo, con il valore aggiunto della solidarietà, della condivisione e della bontà delle ricette in una cornice veramente suggestiva e festosa accompagnata da musica e balli latino-americani.

