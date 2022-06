Addio ad Augusto Sargolini,

ex assessore e presidente Apt

L’ultimo saluto a Sarnano

LUTTO - Aveva 93 anni, storico esponente della Dc era stato per decenni il presidente dell'azienda di soggiorno ed anche membro della giunta provinciale. Il funerale alle 17 nella chiesa di Sant'Agostino

30 Giugno 2022 - Ore 11:03 - caricamento letture

Sarnano in lutto per la scomparsa, a 93 anni, di Augusto Sargolini, per decenni presidente dell’azienda di turismo ed assessore provinciale ai lavori pubblici. I funerali di Augusto Sargolini si svolgeranno oggi alle 17 nella chiesa di Sant’Agostino, le onoranze funebri saranno curate dall’impresa Seccacini: lascia i figli Massimo, Simona e Federico, la sorella Elisa.

Esponente della Democrazia Cristiana, Sargolini è stato per una trentina d’anni, dagli inizi degli anni Settanta fin quasi al Duemila, il presidente di quella che inizialmente era l’azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sarnano (che aveva come direttore Ermenegildo Piergentili, padre dell’attuale sindaco Luca) ed era poi diventata l’azienda di promozione turistica. Promozione turistica, ma impegno costante anche nelle istituzioni, Sargolini è stato un protagonista della vita politica del centro dell’entroterra maceratese, è stato anche assessore provinciale ai Lavori pubblici, sempre nella fila della Dc, avendo come riferimento la corrente che si rifaceva alle posizioni di Adriano Ciaffi. Oggi pomeriggio, appunto alle 17 nella chiesa di Sant’Agostino, l’ultimo saluto nella sua Sarnano, sarà l’occasione per testimoniare vicinanza ed affetto anche alla sua famiglia.

(l. pat.)

