“Sere in biblio” a Recanati:

Laboratori di restauro,

musica e fumetti

APERTURE SERALI tutti i martedì di luglio e agosto dalle 21,30 alle 23,30

29 Giugno 2022 - Ore 10:54 - caricamento letture

Dopo il successo dello scorso anno, ritornano a Recanati le “Sere in Biblio”, le aperture serali della Biblioteca “M. A. Bonacci Brunamonti” tutti i martedì di luglio e agosto dalle 21,30 alle 23,30. Tanti gli appuntamenti in programma, a partire da martedì 5 luglio con uno spettacolo danzante a cura delle ballerine del corso professionale della Ludart all’interno della Sala Studio della nostra Biblioteca e subito a seguire l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Il tempo e il ritmo della vita” a cura del Centro Studi Danza Ludart di Nicoletta Tubaldi.

«L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di diffondere la danza anche in luoghi diversi dai palcoscenici teatrali. Biblioteche, Musei e Archivi ad esempio, per rendere il balletto classico e la danza contemporanea più tangibili e più vicini a tutti. Uno spettacolo suggestivo ed emozionante, dove i nostri libri e la voce narrante di Paolo Magagnini faranno da sfondo».

Martedì 12 luglio, sarà la volta di un laboratorio artistico di restauro destinato a bambini e bambine tra i 7 e i 10 anni organizzato in collaborazione con “Recanati & Restauro”. Martedì 19 luglio le volontarie Nati per Leggere organizzeranno le “Letture della Buonanotte” per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Martedì 2 agosto sarà la volta di “Caccia alla Musica”, con letture e animazione musicale per bambini e bambine dai 3 anni, a cura delle nostre volontarie Nati per la Musica. L’ultima serata, il 30 agosto l’Associazione Arcadia organizzerà un incontro dedicato ai fumetti in preparazione del “Recanati Comics Festival”.

«E’ stata proprio la vitalità e la vivacità dei nostri utenti – afferma l’assessora Soccio – che ci ha spinti a continuare con le aperture serali con attività culturali diversificate per età e genere. Siamo infatti convinti che la biblioteca debba essere il cuore pulsante della città dove grandi e piccini possono leggere e studiare ma anche luogo d’incontro e di crescita personale. Ringrazio la squadra delle nostre bibliotecarie in particolare Erika e Serena per la sensibilità e disponibilità dimostrata».

Tutti gli eventi saranno gratuiti. Di volta in volta ogni evento verrà pubblicato nelle pagine social del Polo Bibliotecario Recanati.

Per maggiori informazioni, contattare lo 0719740021.

