un ustionato in ospedale

POTENZA PICENA - Incendio in via Lombardia intorno alle 20,15. Il 118 ha soccorso una persona rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco

Scoppia un incendio all’interno di una abitazione a Porto Potenza, un uomo soccorso dal 118 per ustioni al volto. È successo intorno alle 20,15 in via Lombardia. Per cause in corso di accertamento oggi si è sviluppato un rogo in una abitazione dove nel giro di pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con la Croce rossa di Potenza Picena, intervenuta con due ambulanze, e l’automedica da Civitanova. All’interno c’era un uomo che ha riportato delle ustioni al volto. Le sue condizioni non sarebbero gravi ed è stato trasportato all’ospedale di Civitanova. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme nell’arco di una quarantina di minuti.



