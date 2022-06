Incidente al frantoio

mentre scarica il grano:

67enne finisce a Torrette

MOGLIANO - L'uomo, sangiustese, ha riportato la sub-amputazione del dorso della mano, è stato soccorso con l'eliambulanza. In corso le indagini dello Spsal

Incidente sul lavoro al frantoio, pensionato finisce all’ospedale di Torrette con il dorso della mano destra semi amputato. È successo a Mogliano intorno alle 11,30 di questa mattina. Secondo quanto è stato accertato dagli ispettori dello Spsal dell’Asur, che stanno conducendo le indagini, un pensionato di 67 anni, V. C., sangiustese, questa mattina aveva portato al frantoio un carico di grano del suo campo. Per farlo aveva chiesto aiuto ad una ditta per fare il trasporto con trattore e rimorchio.

Una volta arrivati al frantoio Corradini di Mogliano sono iniziate le operazioni di scarico del grano. Secondo gli accertamenti degli ispettori, c’era stato un problema con un macchinario utilizzato di solito per scaricare il grano e così si era passati ad un metodo alternativo con il grano riversato a terra. Per muovere il grano il rimorchio del trattore è dotato di un macchinario, una sorta di spirale. Il 67enne, sempre secondo quanto sin qui accertato dallo Spsal, aveva messo la mano in mezzo al grano per controllare l’operazione. Nel fare questo la mano gli è finita nella spirale. Chi era presente ha immediatamente spento la macchina, evitando lesioni ancora peggiori. Il 67enne ha riportato la sub-amputazione del dorso della mano destra. Sul posto è intervenuto il 118 che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il pensionato è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Le indagini dello Spsal, diretto da Lucia Isolani, sono in corso per chiarire ogni aspetto dell’infortunio e la regolarità delle procedure seguite.

