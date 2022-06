Censimento della popolazione,

cercasi 10 rilevatori

CIVITANOVA - Le domande vanno presentate al Comune entro venerdì

Censimento della popolazione 2022, il Comune di Civitanova cerca 10 rilevatori. Le domande vanno presentate entro venerdì, il Comune lo ha reso noto oggi. L’attività dei rilevatori, compresa la formazione, interesserà il periodo dal 25 luglio al 31 dicembre. Le attività di rilevazione si svolgeranno dal 3 ottobre al 22 dicembre 2022. La data di riferimento delle rilevazioni del Censimento permanente è fissata al 2 ottobre. Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere domanda in carta libera e in conformità al facsimile. Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente all’indirizzo: Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre, 93, 62012 entro il termine perentorio di venerdì o presentate a mano all’Ufficio protocollo entro le 13 di venerdì oppure tramite mail al seguente indirizzo comunale: protocollo@comune.civitanova.mc.it o tramite Pec al seguente indirizzo comunale: comune.civitanovamarche@pec.it

