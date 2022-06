Le Saline riaprono al pubblico:

piscina e aperitivi

tra alberi e torrenti

PENNA SAN GIOVANNI - Taglio del nastro con il sindaco Burocchi

28 Giugno 2022 - Ore 13:51 - caricamento letture

Le Saline di Penna San Giovanni sono tornate ufficialmente fruibili al pubblico in una logica di gestione ottimale degli spazi di confort, a cominciare dalla piscina e dalla possibilità di godere di un aperitivo degustando vini e prodotti locali sotto le fresche fronde degli alberi che, insieme al torrente Salino, impreziosiscono questo storico ed originalissimo parco. A fare gli onori di casa, con il taglio del nastro, il sindaco, Stefano Burocchi, e il parroco, Nazzareno Vasco, con un’augurale benedizione. A gestire l’area in convenzione per tutto il periodo estivo sarà la Sibilla Service di Michela Gasparini.

«Sono davvero soddisfatto di questa soluzione – ha dichiarato Burocchi – perché Michela e Massimo hanno presentato un progetto di gestione credibile sotto tutti i punti di vista, e mi ha conquistato la loro sensibilità alle tematiche ambientali: rispetto della natura e valorizzazione del patrimonio possono andare insieme in una logica anche aziendale e di profitto. Noi abbiamo un progetto importante per il parco delle Saline, in parte già finanziato con 400mila euro grazie ai fondi del Pnrr, per far sì che questo spazio possa sempre più diventare punto di riferimento per le famiglie e i bambini, proprio in virtù delle sue caratteristiche naturali».

“Giardino Sentimento – Le Saline”, questo il nome scelto per la struttura. Il primo appuntamento importante è per giovedì, 1 luglio, alle 19, con la presentazione del libro “Il colore del tuo sangue”, un giallo scritto da Paolo Restuccia, regista della trasmissione cult di Radio2 Rai “Il ruggito del coniglio”. «Giardino Sentimento sarà un contenitore di iniziative diverse: piscina, sport, apericene con prodotti tipici ma anche cultura – sottolinea Michela Gasparini, titolare della Sibilla Service – con incontri ad hoc come quello con Restuccia e passeggiate nella storia per conoscere la bellezza di questi luoghi straordinari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA