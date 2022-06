Tragedia in mare,

affonda vongolara:

morto un pescatore di 57 anni

FALCONARA - E' successo nella notte alle 5,30, a 500 metri di distanza dal pontile Api. Il corpo del comandante Lauro Mancini è stato trovato incastrato all'interno della cabina dai sommozzatori dei vigili del fuoco del distaccamento Porto

Tragedia al largo di Falconara dove questa notte è affondata una vongolara e un pescatore 57enne è morto. La vittima si chiama Lauro Mancini, ed era il comandante della vongolara.

E’ successo alle 5.30, nel tratto di mare a 500 metri di distanza dal pontile Api. L’imbarcazione era uscita in mare intorno alle 5 e si sarebbe poi rovesciata per cause in corso di accertamento. L’uomo è morto e un altro è riuscito a mettersi in salvo, raggiunto dall’imbarcazione di alcuni colleghi accorse dopo aver lanciato l’allarme alla Capitaneria.

Il corpo privo di vita di Lauro Mancini è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti con i sommozzatori partiti dal distaccamento Porto. Sembra sia rimasto incastrato nella cabina di pilotaggio. Il corpo è stato trasportato al porto di Ancona e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Presente sul luogo dell’intervento anche la Capitaneria di Porto.

Tra le cause del ribaltamento, potrebbe esserci quella riguardante la draga idraulica rimasta incastrata in qualche scoglio o nel fondale. Forse il comandante non se ne sarebbe accorto in tempo e ha continuato a effettuare il trascinamento fino a quando non si è capovolta.

I soccorsi, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Ancona, sono partiti immediatamente, inviando in zona la motovedetta della Guardia Costiera di Ancona CP 861 e il Nucleo Sub dei Vigili del fuoco, che in meno di mezz’ora sono arrivati sul posto.

Al momento si sta procedendo al recupero del relitto, rimasto semi affiorante in mare poco più a nord del pontile. Sono tuttora in corso le indagini a cura della Capitaneria di Porto di Ancona.

