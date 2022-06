Tir si ribalta in superstrada,

traffico bloccato

SERRAPETRONA - L'incidente all'altezza dello svincolo di Caccamo intorno alle 19,30

27 Giugno 2022 - Ore 19:59 - caricamento letture

Tir si ribalta lungo la superstrada, traffico bloccato nel tratto in direzione monti, a Serrapetrona. Sul posto sono in corso i soccorsi. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo per Caccamo, alle 19,30 circa. A causa del mezzo pesante ribaltato la circolazione è bloccata. Vigili del fuoco, forze dell’ordine e squadre Anas sono intervenute per i soccorsi e ripristinare la viabilità.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA