PROMOSSA da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, in collaborazione con Teor-Temporary Events Organization, porta alla ribalta le migliori produzioni artigianali nei settori moda, enogastronomia e non solo. Dal 7 al 10 luglio a Colmurano per “Artistrada” e il 10 e 11 settembre a Sarnano per la festa del ciauscolo e del salame spalmabile

Dopo il primo appuntamento di Porto Recanati, entra nel vivo “Piazza artigiana”, la serie di mostre mercato che porta alla ribalta le migliori produzioni artigianali nei settori moda, enogastronomia e non solo. “Piazza Artigiana” si articola in alcuni dei principali eventi estivi che si svolgono nelle Marche ed è promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo in collaborazione con Teor-Temporary Events Organization. «Piazza Artigiana è un’occasione unica per poter incontrare da vicino aziende locali che producono articoli d’eccellenza, che si contraddistinguono per qualità e originalità – dice Lucia Biagioli, responsabile turismo e accoglienza di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo –. A Porto Recanati, lo scorso 12 giugno, abbiamo registrato un grande afflusso di visitatori che hanno apprezzato gli oltre trenta espositori e le loro bellezze e bontà del territorio. Confartigianato vuole infatti valorizzare l’eccellenza in ogni sua forma, perché fare cultura passa anche attraverso la manifattura e i prodotti enogastronomici di qualità».

Ecco i prossimi eventi in programma. Dal 7 al 10 luglio a Colmurano per “Artistrada” (tutti i giorni dalle 17 alle 24). Il 5 e 6 agosto ad Ascoli per la festa del patrono (entrambi i giorni dalle 10 alle 22). Il 10 e 11 settembre a Sarnano per la festa del ciauscolo e del salame spalmabile (entrambi i giorni dalle 10 alle 22).

