Montecassiano Music Festival,

iniziato il conto alla rovescia

EVENTI - Due fine settimana di luglio dedicati alla quarta edizione della rassegna firmata Alberto Nones. Il programma degli appuntamenti

27 Giugno 2022 - Ore 16:41 - caricamento letture

È partito il conto alla rovescia per il “Montecassiano Music Festival”, la rassegna di musica che porta la firma del maestro Alberto Nones, pianista, filosofo e storico della musica. L’edizione 2022 del festival, la quarta, si compone di otto appuntamenti, ma uno, lo spettacolo “Ricordar cantando 2” originariamente previsto per sabato 2 luglio, al momento è stato rinviato a data da definire. Restano confermati gli altri sette concerti in cartellone.

Si inizia dunque venerdì primo luglio con “Sette parole, sette carmi. Uomo del mio tempo”, a cura della corale Giorgi e del circolo culturale Scaramuccia alle 21.30 al parco del Cerreto e si prosegue con “Viaggio italiano in compagnia di ninfee… fra suono e tempo” (Emanuela Battigelli all’arpa) in cartellone domenica 3 luglio alle 19 al chiostro degli agostiniani. L’ingresso è di 10 euro e al termine dello spettacolo (20.15) sarà offerto un aperitivo-cena ai presenti. Dopo, alle 21.30, all’ex chiesa San Marco invece l’appuntamento è con “Al di qua e al di là delle Alpi e dei Pirenei!” a cura di associazione Aemc, Comune e Pro loco di Montecassiano con Alberto Urroz al pianoforte.

I concerti proseguono il fine settimana successivo tutti ospitati al cortile delle clarisse: venerdì 8 luglio (alle 21.30) si terrà “Tra note e stelle” il concerto d’estate della banda filarmonica comunale Piero Giorgi. Sabato 9 alle 21.30, invece, sarà la volta de “Il calore della terra: musica dal sud del mondo”, a cura dell’associazione All’Opera 2.0!. Chiuderà la rassegna, domenica 10 alle 21.30 “Radiophonix band” a cura di Comune e Pro loco di Montecassiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA